Рязанский минтранс заявил в полицию о нарушениях на путепроводе в Ряжске

Из басни Крылова: " А Васька слушает, да ест". Подрядчик сам себе голова... Фото из архива "КП"-Рязань".

Житель Ряжска Валентин Ананьев задает чиновникам областного правительства далеко не риторический вопрос:

- Когда наконец вы заставите выполнить свое распоряжение по остановке стройки путепровода в Ряжске? Со вчерашнего дня вовсю укладывают асфальт, объездная дорога превратилась в грязевое месиво. Также застройщик вместо восстановления разрушенной дороги занял еще участок для своих нужд.

Минтранс Рязанской области ответил, что "тесно взаимодействует с правоохранительными органами":

- Вчера направили им еще одно заявление о выявленных нарушениях с просьбой принять меры в отношении ответственных лиц.

Напомним, что 3 ноября губернатор Любимов возмущался и требовал призвать нарушителя к порядку.

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