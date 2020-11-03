Губернатор Любимов: Подрядчик должен за свой счет восстановить дорогу в Ряжске

Строительство путепровода в Ряжске вызывает множество нареканий со стороны местных жителей. Фото: архив "КП"-Рязань".

- Поступает много вполне обоснованных жалоб от жителей Ряжского района и города Ряжска по поводу строительства там путепровода, - заявил 3 ноября на заседании правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов.

Как выяснилось, на участке автодороги «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород» рядом со строительством "дороги над рельсами" подрядчик обустраивает несанкционированные примыкания к этой региональной трассе.

- Эти действия не были согласованы, не получалось никакого разрешения, не утверждались никакие проекты, – возмутился глава региона. – Подрядчик строит примыкания таким образом, что дорожное покрытие, обочины, откосы на автодороге нарушены.

Дирекция дорог Рязанской области уже направила в региональное Управление МВД России соответствующее заявление. Сам Любимов заявил, что, во-первых, это безобразие надо прекратить; во-вторых, подрядчику надо восстановить за свой счет разрушенное дорожное покрытие.

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