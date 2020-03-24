Жители Ряжска просят губернатора приостановить строительство платного путепровода

24 Март 2020 2020-03-24T15:14:01+03:00

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Жители Ряжска написали открытое письмо губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Они просят приостановить строительство платного путепровода. При этом они цитируют самого главу региона: «Инвестор должен обеспечить комфортный проезд для людей. Альтернативный проезд должен быть достаточно удобным, чтобы это была нормальная дорога с асфальтобетонным покрытием. Пока этого сделано не будет, мы вообще переезды не будем закрывать». Это обещание глава региона дал на пресс-конференции, подводя итоги за 2019 год.

Строительство путепровода продолжается, указывают члены инициативной группы из Ряжска. И это не смотря на то, что бесплатный альтернативный проезд должен быть обеспечен до ввода в эксплуатацию строящейся платной автомобильной дороги.

Сейчас альтернатива не устраивает жителей Ряжского района, потому что предназначена только для транспортных средств высотой до 2,1 метра. Также нет соглашения с РЖД о том, что не будет закрыт переезд «312 км» до того момента, когда введут в эксплуатацию альтернативный путь объезда платного путепровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU