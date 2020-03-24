Жители Ряжска просят губернатора приостановить строительство платного путепровода
Жители Ряжска написали открытое письмо губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Они просят приостановить строительство платного путепровода. При этом они цитируют самого главу региона: «Инвестор должен обеспечить комфортный проезд для людей. Альтернативный проезд должен быть достаточно удобным, чтобы это была нормальная дорога с асфальтобетонным покрытием. Пока этого сделано не будет, мы вообще переезды не будем закрывать». Это обещание глава региона дал на пресс-конференции, подводя итоги за 2019 год.
Строительство путепровода продолжается, указывают члены инициативной группы из Ряжска. И это не смотря на то, что бесплатный альтернативный проезд должен быть обеспечен до ввода в эксплуатацию строящейся платной автомобильной дороги.
Сейчас альтернатива не устраивает жителей Ряжского района, потому что предназначена только для транспортных средств высотой до 2,1 метра. Также нет соглашения с РЖД о том, что не будет закрыт переезд «312 км» до того момента, когда введут в эксплуатацию альтернативный путь объезда платного путепровода.
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ИСТОЧНИК KP.RU