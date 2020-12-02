В Рязани 3 декабря похолодает до 15 градусов мороза

В четверг, 3 декабря, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -11...-6°С, местами до -15°С; днем -7...-2°С.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанской области останутся в норме. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.

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За 18 лет наблюдений в декабре на территории Рязанской области произошли два природно-техногенных ЧС. Так, в 2005 году в результате гололедно-изморозевых отложений обрывались линии электропередач. В том же году от сильного снегопада обрушилась крыша здания.

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