В Рязани проверили соблюдение масочного режима в транспорте

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

1 декабря сотрудники городского управления транспорта и МУП «УРТ» проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

В рамках рейда специалисты выявили нарушителей, как среди пассажиров, так водителей и кондукторов. Всем им напомнили о необходимости соблюдения масочного режима, а среди сотрудников транспортных предприятий, проведут дополнительный инструктаж по этой теме.

В пресс-службе администрации Рязани сообщили, что работники «УРТ» ежедневно снабжаются необходимым количеством масок, перчаток, а также дезинфицирующими средствами для обработки внутри салона.

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Граждане, которые отказываются надевать маски в общественных местах, могут попасть под штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Какая конкретно сумма, будет решать суд.