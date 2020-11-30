В Рязани открыли очередную АЗС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани на улице Большой открылась новая автозаправочная станция, сообщает ИА «7 новостей». По данным издания, на АЗС водителям продают топливо из Москвы. Это бензины АИ-92, АИ-95, а также топливо G-Drive 95 и «Дизель Опти».

Отмечается, что АЗС работает по системе постоплаты – сначала водители заправляют автомобиль, и только потом оплачивают покупку.

Напомним, «Комсомольская правда» в скором времени проведет экспертизу бензина марки АИ-95. В связи с этим, обращаемся к автомобилистам, на каких рязанских АЗС, по вашему мнению, данный вид топлива вызывает подозрения? Укажите не просто сеть, а конкретную заправку (читать подробнее).

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