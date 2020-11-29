В Рязани автомобиль полиции попал в ДТП

Фото: «ПУВР».

29 ноября на перекрестке улиц Грибоедова и Либкнехта произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Фотографии с последствиями аварии были опубликованы в группе «ПУВР».

На кадрах видно, что у автомобиля марки «УАЗ Патриот» сильно помят капот и поврежден бампер, а сама машина остановилась в опасной близости от тротуара возле регулируемого пешеходного перехода. Остальные участники ДТП на снимок не попали.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Официальная информация уточняется.

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