Коронавирус в Рязани: количество заболевших детей увеличилось до 998

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области обновил данные по возрасту заболевших. Напомним, что 29 ноября в регионе с диагнозом COVID-19 числятся 13945 человек.

Наибольшее количество заболевших относится к средней возрастной группе от 46 до 64 лет – 5854 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом возросло до 998.

Полная статистика по по последним данным опергруппы:

- от 18 до 45 лет – 4136 человек;

- от 46 до 64 лет – 5854 человек;

- от 65 до 80 лет – 2446 человек;

- старше 80 лет – 511 человек;

- дети – 998 человек (тридцать три до 1 года; пятьдесят пять по 1;сорок один по 2; пятьдесят четыре по 3; сорок пять по 4 года; сорок один по 5; пятьдесят четыре по 6; сорок восемь по 7; шестьдесят один по 8; сорок восемь по 9; сорок по 10; шестьдесят по 11; шестьдесят четыре по 12; пятьдесят девять по 13; шестьдесят по 14; семьдесят четыре по 15; восемьдесят восемь по 16; семьдесят три по 17 лет).

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