Губернатор Николай Любимов выложил фото со своей мамой

Фото: страница Николая Любимова "ВКонтакте".
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей странице в «ВКонтакте» поздравил рязанских женщин с Днем матери.
«Дорогие мамы, пусть ваш труд по воспитанию детей будет благодарным и не остается без поддержки! Желаю вам счастья, здоровья и благополучия!», - написал глава региона.
В своем поздравлении губернатор рассказал и о своей маме Валентине Алексеевне Любимовой. Николай Любимов поделился, что для него эта женщина была не только матерью, но и настоящим примером, давшем ему жизненные ориентиры.
«Она долгие годы преподавала в профтехучилище, я тоже поступил в педагогический университет. Проходят годы, но для меня и сейчас очень важна ее забота и поддержка, это то, что дает мне силы и помогает справляться с трудностями», - поделился Любимов.
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