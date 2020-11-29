Коронавирус в Рязанской области: за сутки заразились 118 человек

К утру 29 ноября в Рязанской области выявили еще 118 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб регионального правительства.

Темп прироста за сутки - 0,9%.

Таким образом, с начала пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 13 945 человек.

Напомним, что по состоянию на 18 часов 28 ноября в больницах региона 478 пациентов с COVID-19, в том числе 3 ребенка.

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