Коронавирус в Рязанской области: за сутки заразились 118 человек

К утру 29 ноября в Рязанской области выявили еще 118 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб регионального правительства.
Темп прироста за сутки - 0,9%.
Таким образом, с начала пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 13 945 человек.
Напомним, что по состоянию на 18 часов 28 ноября в больницах региона 478 пациентов с COVID-19, в том числе 3 ребенка.
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