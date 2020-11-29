На выезде из Рязани произошло крупное ДТП

Фото: очевидцев аварии.

Вечером 28 ноября на федеральной трассе М5 в районе поселка Турлатово произошло крупное ДТП. Об этом сообщили очевидцы аварии в группе «ДТП. Аварии. Рязань».

По направлению движения в сторону села Кирицы столкнулись грузовая фура и несколько грузовых автомобилей.

В посте говорится о том, что сразу после аварии, движение по федеральной трассе было сильно затруднено.

Официальная информация уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!