Прокуратура проверит, почему в Горроще отключили отопление

Прокуратура Железнодорожного района проверяет факт коммунальной аварии, которая случилась 27 ноября на сетях теплоснабжения.

Напомним, на улице Татарской в районе пересечения с улицей 4-я Линия провалился асфальт. Причиной тому стал прорыв на магистральной теплотрассе (читать подробнее).

В результате без отопления остались 72 дома, получающие тепло от Новорязанской ТЭЦ по сетям РМПТС по улицам Пушкина, Гагарина, Стройкова, Черновицкой и с 1-й по 10-ю Линии

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