Из-за коммунальной аварии без тепла в центре Рязани остались 72 дома

Из-за коммунальной аварии без тепла в центре Рязани остались десятки домов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рано утром 27 ноября из-за повреждения сетей теплоснабжения прямо на дороге провалился асфальт в районе дома №56 по улице Татарской, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Кроме того, в результате повреждения РМПТС приостановила подачу тепла в 72 жилых дома по улицам Татарская, Пушкина, с 1-я по 10-я Линии, Черновицкая, Гагарина, Стройкова, а также в детсаду №85 и школе №34. По информации властей, без тепла люди будут находиться до 22:00 часов.

«Специалисты организовали аварийно-восстановительные работы поврежденного участка сетей», - говорится в сообщении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!