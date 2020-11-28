Полиция начала проверку по заявлению сасовского фельдшера «скорой помощи»

После инцидента с сасовской «скорой», в результате которого умерла женщина при доставке ее в больницу, в полицию обратилась фельдшер данной службы. По ее мнению, она стала жертвой хулиганских действий со стороны соседей умершей.

- Сейчас органы полиции проводят проверку, в результате которой будут приняты соответствующие процессуальные решения, – сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов.

Между тем, и сами соседи погибшей заявили о своем намерении обратиться в полицию, обвиняя самих медиков в халатности, оставлении в опасности и порче чужого имущества – телефона (читать подробнее).

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