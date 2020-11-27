По поручению Владимира Бурмистрова продолжается формирование карты уборки городских территорий

Фото: администрация Рязани.

27 ноября состоялось очередное заседание штаба по уборке областного центра в зимний период. Заместителю главы администрации был представлен предварительный план уборки городских территорий с разделением на зоны и улицы, а также с указанием закрепленных организаций и кураторов. К следующей рабочей встрече он должен быть доработан ответственными исполнителями.

Так, за крупными муниципальными предприятиями закреплены улицы, входящие в их зону ответственности в период зимней уборки. Для Водоканала, например, это ул. Касимовское шоссе на участке от ул. Фирсова до ул. Советской Армии. РГРЭС – ул. Радищева на участке от ул. Есенина до Вознесенской. РМПТС – участок от ул. Костычева до ул. Крупской. Подготовлены обращения в крупные строительные компании, проведены встречи с руководителями управляющих организаций. Все данные обрабатываются и в ближайшее время будут отражены в специальной карте уборки.

Активисты ТОС также будут включены в работу штаба. От каждого района представитель общественности будет находиться на постоянной связи с кураторами из структурных подразделений администрации для оперативного решения возникающих вопросов и задач.

Среди проблемных вопросов были озвучены уборка парковочных пространств и оставленные на обочинах автомобили, мешающие работе снегоуборочной технике. В Дирекции благоустройства отметили необходимость привлечения патрульных машин ГИБДД для вынужденной перестановки личного автотранспорта, особенно во время вечерней и ночной уборки городских улиц.

Фото: администрация Рязани.

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