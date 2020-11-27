Объездную дорогу у Большого каменного моста на улице Ленина заделали от выбоин.

Городские власти обследовали объездную дорогу, по которой двигается транспорт на время ремонта Большого каменного моста на улице Ленина возле цирка, сообщает пресс-служба мэрии Рязани.

Рабочие трудились ночью, несмотря на сильный снег.

Специалисты, после обращения местных жителей, выявили проблемные участки на улице Леволыбедской и в переулке Войкова.

Местные жители пожаловались на качество дороги и чиновники приняли меры.

В итоге, чтобы не мешать проезду транспорта, рабочие ночью вычистили каждую выбоину от грязи, пролили кромки и залили ямы асфальтом. Только приступили к ремонту. Всего за ночную смену, в условиях непогоды, отремонтировали 48 кв. метров дороги.

Все работы по ремонту объездной дороги проходили под присмотром ГИБДД.

Объездную дорогу у Большого каменного моста на улице Ленина заделали от выбоин.

Объездную дорогу у Большого каменного моста на улице Ленина заделали от выбоин.

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