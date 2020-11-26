Новые случаи коронавируса за сутки выявили в 50 точках Рязанской области

Обновилась статистика распространения коронавируса в Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в 50 населенных пунктах Рязанской области обнаружили 120 случаев коронавируса. Статистика распространения инфекции опубликована региональной опергруппой 26 ноября.

Первые заболевшие появились в деревне Красный Восход (Рязанский район), селе Боршевое (Милославский район), деревне Марьино (Ряжский район) и селе Незнаново (Кораблинский район).

Резкий прирост произошел в Скопине – зарегистрировано еще 18 положительных тестов. В Сасове восемь новых случаев.

С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению по сравнению с 25 ноября.

- Рязань - 7084 случая (+39);

- Рязанский район – 569 (+8) (Поляны – 74 (+1), Заокское – 36 (+1), Листвянка – 17 (+1), Агро-Пустынь – 15 (+1), Турлатово – 11 (+1), Хирино – 6 (+1), Александрово – 5 (+1), Красный Восход – 1 (+1));

- Скопин – 442 (+18);

- Касимов – 326 (+2);

- Рыбное – 315 (+2);

- Сасово – 290 (+8);

- Клепиковский район – 237 (+1) (Снохино – 4 (+1));

- Скопинский район – 227 (+9) (Вослебово – 30 (+1), Успенское – 19 (+1), Вердерево – 6 (+1), Моховое – 5 (+1), Лопатино – 3 (+1), Пупки – 3 (+1), Шелемишево – 3 (+2), Деменьшино – 2 (+1));

- Касимовский район – 200 (+5) (Елатьма – 14 (+1), Крутоярский – 14 (+1), Лощинино – 12 (+1), Сынтул – 11 (+1), Бабино-Булыгино – 10 (+1));

- Михайловский район – 183 (+1) (Октябрьский – 57 (+1));

- Спасский район – 181 (+2) (Устрань – 4 (+2));

- Михайлов – 152 (+1);

- Александро-Невский район – 114 (+2) (Калинино – 7 (+1), Норовка – 6 (+1));

- Сараевском районе – 114 (+1) (Кривское – 14 (+1));

- Старожиловский район – 110 (+1) (Заполье – 2 (+1));

- Чучково – 94 (+3);

- Кораблино – 92 (+1);

- Старожилово – 90 (+1);

- Шацкий район – 90 (+1) (Лесное Конобеево – 4 (+1));

- Сасовский район – 84 (+1) (Молодежный – 7 (+1));

- Спасск-Рязанский – 84 (+2);

- Шацке – 78 (+1);

- Спас-Клепики – 77 (+2);

- Милославский район – 64 (+2) (Большое Подовечье – 2 (+1)), Боршевое – 1 (+1);

- Ряжский район – 59 (+1) (Марьино – 1 (+1));

- Кораблинский район – 50 (+3) (Ковалинка – 3 (+1), Михино – 2 (+1), Незнаново – 1 (+1));

- Кадом – 35 (+1);

- Ермишь – 34 (+1).