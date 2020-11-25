В Скопинском районе тушат загоревшийся торфяник

Фото: издательство "Пресса"

В среду, 25 ноября, в окрестностях села Лопатино Скопинского района произошло возгорание торфа. Площадь возгорания составила пять гектаров.

В ликвидации ЧП задействовали четыре пожарных автомобиля и 15 человек личного состава. Торф заливали водой, которую качали из соседней речки. Справиться с огнем в течение дня не получилось, работы продолжатся 26 ноября.

- Сегодня ушло много воды – 30 тонн на 20 квадратных метров, - приводит издательство «Пресса» слова начальника ПСЧ-41 Виталия Красикова. – Дальше пламя не перейдет, но людям мешает дым. Нужно, конечно, все ликвидировать.