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В Скопинском районе тушат загоревшийся торфяник

ЧП произошло неподалеку от села Лопатино
Источник:kp.ru
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Фото: издательство "Пресса"

Фото: издательство "Пресса"

В среду, 25 ноября, в окрестностях села Лопатино Скопинского района произошло возгорание торфа. Площадь возгорания составила пять гектаров.

В ликвидации ЧП задействовали четыре пожарных автомобиля и 15 человек личного состава. Торф заливали водой, которую качали из соседней речки. Справиться с огнем в течение дня не получилось, работы продолжатся 26 ноября.

- Сегодня ушло много воды – 30 тонн на 20 квадратных метров, - приводит издательство «Пресса» слова начальника ПСЧ-41 Виталия Красикова. – Дальше пламя не перейдет, но людям мешает дым. Нужно, конечно, все ликвидировать.

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