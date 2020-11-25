К сентябрю 2021 года РязГМУ откроет еще одно общежитие для студентов.

В начале учебного года 2021-2022 года в Рязани откроется еще одно общежитие РязГМУ имени Павлова, сообщается на официальной странице вуза во «ВКонтакте».

Общага будет представлять собой кирпичную пятиэтажку с двух-трехместными комнатами. Кроме этого там расположат кухни, прачечные, спортивный зал и аудитории для подготовки к занятиям.

Здание нового общежития находится недалеко от университетского кампуса и сразу нескольких основных клинических баз вуза.

—Это решит актуальную задачу по обеспечению на время обучения иногородних и иностранных студентов жильем, — отметил ректор медицинского университета Роман Калинин.

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