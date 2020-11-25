Руководителям школ и детсадов напомнили об ответственности за плохую уборку снега.

Власти Рязани поручили руководителям школ и детских садов лично контролировать очистку территорий от снега и наледи.

— Обрабатывать пешеходные дорожки у школ и детских садов противогололедными материалами необходимо в соответствии с погодными условиями до начала учебы и поддерживать порядок на территории постоянно, — заявила заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина во время очередного рейда.

Если уборка будет некачественной, то руководители школ и детсадов могут попасть под дисциплинарную ответственность.

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