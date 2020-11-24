«Несколько пар перчаток»: как рязанские хирурги оперируют в «красной зоне»

Хирургам в "красной зоне" гораздо сложнее иметь дело с тонкими анатомическими структурами из-за средств защиты.

В Рязани в «красной зоне» Областной клинической больницы провели операцию мужчине с ложной аневризмой. Артерия пациента могла попросту разорваться, что привело бы к обильному внутреннему кровотечению и, вероятно, смерти.

«Ситуация осложнялась тем, что у пациента диагностировали коронавирусную инфекцию», - рассказали в минздраве региона.

Ложную аневризму предстояло удалить (провести резецирование) и заменить сосуд искусственным. В данном случае приходится иметь дело с тонкими анатомическими структурами, поэтому от хирургов требуется точная работа. Это весьма непросто, когда речь идет о «красной зоне»…

«В «красной зоне» мы работаем в защитных костюмах. На руки надеваем несколько пар перчаток, что значительно ухудшает чувствительность пальцев рук. Во время длительной работы запотевают очки, что серьезно осложняет работу хирургической бригады», - рассказывает заведующий сосудистым отделением ОКБ Андрей Егоров.

Несмотря на сложности, медики справились со своей задачей и спасли пациента. Кстати, хирургическое отделение в ОКБ открыли не так давно - в октябре, когда поток пациентов стал увеличиваться. Там выполняют операции не только на сосудах, но и на органах брюшной и грудной полостей.