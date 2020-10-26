В красной зоне ОКБ работает хирургическое отделение

Вдвойне труднее. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный минздрав сообщил, что в красной зоне ОКБ функционирует хирургическое отделение, причем с собственной операционной. Отделение действует уже неделю. Среди персонала четыре общих хирурга и один торакальный (органов грудной клетки).

К проведению операций привлекают сосудистых и челюстно-лицевых хирургов, травматологов, а также нейрохирургов. Помощь получают те пациенты, у которых на фоне коронавируса развивается острая хирургическая патология.

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