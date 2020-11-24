Ушла из жизни Почетный гражданин Рыбновского района Анна Ионова

Анна Ионова. Фото: ryazpressa.ru

Из Рыбного 23 ноября пришла печальная новость: на 69-м году ушла из жизни Почетный гражданин района Анна Ионова. С 1978 года она работала заведующей центральной детской библиотекой, затем заместителем директора Центральной библиотечной системы по работе с детьми, а с 2006-го по 2020-й – руководителем Центральной библиотеки Рыбновского района.

Анна Григорьевна была председателем Рыбновского районного совета женщин. Трижды она избиралась депутатом Рыбновской районной Думы, где особое внимание уделяла защите интересов женщин и детей, поддержке социально незащищенных слоев населения.

- За многолетний добросовестный труд награждена знаком «За достижения в культуре», премией в области библиотечного дела им. Л.Н. Гладковой. В 2017 году Анна Ионова была занесена на областную Доску почета, - пишет об Анне Григорьевне издательство «Пресса».