Легенда хоккея Борис Миронов верит в победу "Рязани" над "Челметом"

Легенда мирового хоккея Борис Миронов. Фото: hclegends.ru.

Легенда хоккея Борис Миронов, блиставший как в ЦСКА, так и в командах НХЛ, в своем прогнозе на VSEPROSPORT верит в победу ХК "Рязань" 23 ноября над "Челметом" из Челябинска.

Анализируя "горожан", Миронов замечает, что они хорошо обучены и одержали три победы накануне, проиграв лишь "Южному Уралу". Как пример стойкости рязанской дружины авторитетный хоккейный специалист пишет: "Слышал, что в игре против «Зауралья» команды закрутили настоящий триллер. Рязань вырвала победу на последней минуте матча, забросив в ворота Кургана две шайбы за пятнадцать секунд. Достойное проявление воли и характера!".

Борис Миронов, говоря о челябинцах, "которых штормит - то победа, то поражение", считает, что вопрос психологи в том, что "Челмет" давненько не может выиграть в основное время". Вот и накануне он проиграл "Химику" по буллитам 2:3.

"Думаю, что у Рязани хорошие шансы на очередную победу", - резюмирует Миронов, однако далее пишет, что не удивится, если матч перейдет в овертайм или в буллиты.

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