ХК "Рязань" вырвал победу у "Зауралья" на последних секундах

Первый гол "горожан": шайба уже за щитками голкипера "Зауралья". Фото: Павел АВЕРИН

В очередном туре ВХЛ ХК "Рязань" принимал на своем льду курганский клуб "Зауралье" и одержал волевую победу. Хозяевам льда пришлось в течение всего игрового времени быть в роли отыгрывающихся.

В первом периоде игра шла практически на равных. Предложенный "горожанами" высокий темп курганцы приняли, причем атаковали остро. Но шайбу зрители увидели лишь под занавес первой трети. Илья Коренев реализовал большинство за две минуты до сирены.

Еще один гол зрителям, которые, кстати, не скучали на трибунах - команды не давали им такой возможности, пришлось ждать 19 минут. В конце второго игрового отрезка Александр Репьях счет сравнял 1:1.

Весь жар борьбы в одном кадре. Фото: Павел АВЕРИН

Третий период оказался настоящим триллером для болельщиков. "Горожане" практически оккупировали ворота Ярославцева, но шайба в "рамку" не шла. Казалось вот-вот и гости вскинуть руки в победном восторге. Но за 57 секунд до финальной сирены Никита Жульдиков счет сравнял - зрители уже настроились на овертайм. Не тут-то было! Спустя 13 секунд шайба после броска практически с минусового угла Георгия Сергеенко оказалась в воротах "Зауралья". Как говорят в таких случаях: "Везет тому, кто везет".

- В хоккее, к сожалению, такое случается, что команда за несколько секунд пропускает две шайбы и проигрывает. Такой несчастный случай. На нас давил груз поражений, давил и додавил, - в голосе коуча "Зауралья" Александра Прокопьева сквозила горечь.

Его визави Сергей Решетников, естественно, радости не скрывал:

- Соперник сегодня вязко сыграл. У него было достаточно моментов при счете 2:1, чтобы решить все в свою пользу. Хорошо, что вратарь нас оставил в игре. За пятнадцать секунд в конце забить две шайбы – это дорогого стоит. Я уже сказал, что у нас, что ни матч, то триллер, драма, комедия – все сюжеты в наших играх есть. Вратарь гостей сыграл хорошо, но, вероятно, устал - на мгновение потерял концентрацию. В итоге победа, с которой я поздравляю и болельщиков, и игроков.