У рязанской фирмы арестовали имущество на 82 млн рублей

«Важняки» СУ СК России по Рязанской области арестовали имущество организации-неплательщика налогов. Речь идет о возбужденном уголовном деле в отношении руководителя и главного бухгалтера одной из рязанских фирм.

По версии следователей, с 2016 по 2018 год руководитель ООО при пособничестве главного бухгалтера оформил фиктивные сделки по приобретению транспортных услуг, уклонившись таким образом исчисления и уплаты налогов на добавленную стоимость. В результате коммерсанты не заплатил в доход государства более 98 млн рублей.

Чтобы защитить интересы РФ, следователь обратился в районный суд с ходатайствами о наложении ареста на имущество организации-должника. В результате на принадлежащее фирме имущество суд наложил на сумму свыше 82 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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