На Лыбедском мосту возле цирка археологи показали первое дорожное покрытие. Фото: НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция».

Рязанские археологи обнаружили булыжный камень, который являлся первым покрытием Большого каменного моста на улице Ленина (Астраханской). Об этом сообщает НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция».

«До середины XX века такое мощение широко использовалось на рязанских улицах и площадях. 70 лет назад булыжник стал крепкой основой для укладки асфальтового покрытия. При археологических исследованиях мы обнаружили участки мощения. Они не были разрушены при ремонтах и реконструкциях Лыбедского моста и при укладке подземных коммуникаций», - говорится в сообщении ученых.

НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция».

По словам археологов, после снятия мощных слоев асфальта камни мостовой аккуратно расчищали и фиксировали для научной отчетной документации. После этого булыжники переместили на склад для сохранения и использования при благоустройстве Лыбедского бульвара.

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