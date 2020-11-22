В Михайлове освятили камень на месте взорванного собора Михаила Архангела

Фото: издательство "Пресса".

21 ноября в православный праздник Собора Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных в городе Михайлове состоялось знаковое событие. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк освятил камень на месте будущего строительства храма в честь Михаила Архангела.

С 1551 по 1933 годы в центре города на Соборной горе возвышался кафедральный собор, названный в честь небесного покровителя города Архангела Михаила. Однако после смены в стране политического строя кафедральный собор был взорван – его сравняли с землей. На месте церкви, построили двухэтажное каменное здание, в котором располагалась школа. Последнее время здание пустовало и превратилось в руины, в 2018 году его снесли.

Снос руин здания. Лето - 2018 года. Фото: "Михайлов - ТВ".

Работы по возрождению главной святыни города ведутся уже около 10 лет. Жители райцентра очень хотят загладить вину предков, взорвавших собор, в честь которого был назван их город.

– Мы будем еще больше молиться, еще больше трудиться, для того, чтобы этот храм стоял. Возрождение православной святыни станет реальностью, – приводит слова главы Михайловской районной администрации Евгения Сидорова издательство «Пресса».