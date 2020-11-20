Вице-губернатор Греков проинспектировал поликлинику №2.

20 ноября вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков посетил учреждения здравоохранения, расположенные в Рязани, в том числе городскую поликлинику №2 и БСМП. Во время проверки Греков уделил внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил медработниками и пациентами, а также, как организована схема маршрутизации больных коронавирусом.

Кроме того, вице-губернатор побывал в Ледовом дворце, где проверил, как работает система входного контроля, термометрии, соблюдение масочного режима, наличие средств дезинфекции. В учреждении Греков выявил ряд недостатков, которые потребовал оперативно исправить.

Напомним, ранее мы сообщали, что после реорганизации в поликлинике №2 осталось всего 14 терапевтов (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!