«Рязанский сахар» стал одной из тем выпуска «Редакции» Алексея Пивоварова

Алексей Пивоваров у дома 14/16 на улице Новоселов в Рязани.

Алексей Пивоваров, автор Youtube-канала «Редакция», опубликовал выпуск о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске в 1990-х годах. Одним из эпизодов, притом довольно обширным, стала широко известная история с «рязанским сахаром».

Журналист рассказал о событиях 1999-го и о том, что происходило после. Тогда по звонку горожанина Алексея Картофельникова, заметившего у своего подъезда подозрительных людей, в подвале дома 14/16 на улице Новоселов обнаружили мешки с неизвестным содержимым и нечто похожее на взрывное устройство. Позже глава ФСБ Николай Патрушев объявил, что это были учения, а в мешках был сахар.

В Рязани Пивоваров пообщался с жильцами дома, тогдашними начальником Октябрьского РОВД Сергеем Кабашовым и следователем по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрием Плоткиным, а также с журналистом Алексеем Фроловым. Бывший глава УФСБ по Рязанской области Александр Сергеев и взрывотехник Юрий Ткаченко, делавший анализ найденного в подвале вещества, от интервью отказались.