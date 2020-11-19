Улицы Рязани начали обрабатывать реагентом

Рязанцев просят быть внимательными и осторожными из-за ухудшения погоды. Дороги начали обрабатывать песком и реагентом. Фото: admrzn.ru

К рязанцам вновь обратились из-за ухудшения погоды: 19 ноября в течение дня ожидаются дождь, мокрый снег, юго-западный ветер 7-12 м/с с порывами до 14-19 м/с, на дорогах гололедица. Горадминистрация попросила быть внимательными и осторожными, а автомобилистов призвала парковаться «в соответствии с правилами, чтобы не мешать работе коммунальных служб».

- Водителям, не сменившим на автомобиле летнюю резину на зимнюю, следует воздержаться от поездок на личном транспорте, - заявили власти.

Также администрация сообщила, что городские службы перешли в режим повышенной готовности и приступили к обработке дорог и тротуаров противогололедными средствами. В центре города для этого применяют реагент, в районах – пескосоляную смесь.