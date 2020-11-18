Снег, мороз и ветер: коммунальщики Рязани перешли в режим повышенной готовности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальные службы Рязани переходят в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В случае снегопада и образования ледяной корки на дорогах, все службы приступят к очистке и обработке противогололедными средствами дорог и тротуаров», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее власти опубликовали прогноз погоды на четверг, 19 ноября, в котором сообщается о сильном ветре и снеге, в том числе мокром (читать подробнее прогноз погоды).

Администрация Рязани просит жителей города быть внимательнее на улицах, так как из-за ветра могут обрушиться шаткие конструкции и деревья. Кроме того, водителям, которые не сменили на автомобиле летнюю резину на зимнюю, следует воздержаться от поездок.

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