У жительницы Старожиловского района пропала собака – животное нашли повешенным

Фото: соцсети.

В среду, 18 ноября, в полицию поступило заявление от жительницы Старожиловского района – женщина сообщила, что у нее пропала собака. Позже в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичное Старожилово» она увидела фотографию повешенного животного. В жестоко убитой собаке она опознала своего питомца.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе УМВД по Рязанской области, в настоящее время по факту обращения женщины проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела.

Ужасающий кадр с повешенной собакой анонимный источник сделал неподалеку от поселка Рязанские Сады Старожиловского района.

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