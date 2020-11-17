Появилось видео драки у A.M.BAR, после которой погиб человек

Телекомпания «Город» опубликовала видеоролик, на котором запечатлено начало драки, в результате которой погиб человек.

Напомним утром 16 августа у заведения A.M.BAR, расположенного в микрорайоне Приокский, произошел конфликт. Во время ссоры, случившейся из-за девушки, 28-летний парень ударил 39-летнего мужчину кулаком по лицу. От удара потерпевший потерял равновесие и упал на тротуарную плитку. Он ударился головой о покрытие и через несколько дней скончался в больнице.

В отношении второго участника конфликта возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Материалы расследования уже переданы в суд.

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