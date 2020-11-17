Открытый гроб, слезы и свечи: в Рязани простились с экс-главой Роспотребнадзора Сергеем Сафонкиным

Храм в честь иконы Божией Матери на Скорбященском кладбище. Фото предоставлено Рязанской епархией.

Утром, во вторник, 17 ноября, на Скорбященском кладбище в Храме в честь иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих радость», проводили в последний путь экс-главу рязанского Роспотребнадзора Сергея Васильевича Сафонкина. Попрощаться с Сергеем Васильевичем пришли родные и близкие, а также многие бывшие его сослуживцы.

Службу отпевания совершил протоиерей отец Александр Зверев.

Гроб с телом покойного в Храме стоял открытым. Многие женщины не могли сдержать слез. Все участники службы отпевания держали в руках зажженные свечи. Крышка гроба была сплошь покрыта букетами цветов.

После завершения службы траурная процессия двинулась в сторону Новогражданского кладбища, где и было совершено захоронение Сергея Васильевича Сафонкина.

Напомним, бывший глава надзорного ведомства ушел из жизни 15 ноября после продолжительной болезни.

В ТЕМУ

«Я уже старенький. Дорогу нужно давать молодым»: каким запомнился экс-глава рязанского Роспотребнадзора Сергей Сафонкин. Бывший руководитель надзорного ведомства скончался 15 ноября 2020 года после продолжительной болезни (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!