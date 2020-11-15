В Рязани скончался экс-руководитель Роспотребнадзора Сергей Сафонкин.

15 ноября 2020 года скончался бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области Сергей Сафонкин. Как отметила пресс-служба ведомства, умер Сергей Васильевич «после продолжительной болезни».

«Смерть Сергея Васильевича Сафонкина это большая утрата для органов и организаций Роспотребнадзора по Рязанской области. Коллеги и ветераны ведомства глубоко скорбят по поводу ухода из жизни и приносят свои соболезнования родным и близким. Светлая память о Сергее Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в некрологе.

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