В семи районах Рязанской области 16 ноября отключат электричество.
16 ноября в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- деревня Авдотьинка (улица Речная) — с 09:00 до 17:00, вся деревня — с 10:00 до 17:00;
- село Пустополье (улицы Новая и Садовая) — с 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- деревня Приянки, деревня Новые Воды — с 09:00 до 17:00.
Ухоловский район:
- село Покровское — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Канино (улица Центральная) — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Хрущево (улицы Кооперативная и Сельская) — с 09:00 до 17:00.
Михайловский район:
- село Пушкари — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- село Ижевское, село Лакаш, деревня Добрянка, деревня Папушево — с 09:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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