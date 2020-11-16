В семи районах Рязанской области 16 ноября отключат электричество.

16 ноября в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- деревня Авдотьинка (улица Речная) — с 09:00 до 17:00, вся деревня — с 10:00 до 17:00;

- село Пустополье (улицы Новая и Садовая) — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Приянки, деревня Новые Воды — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- село Покровское — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Канино (улица Центральная) — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Хрущево (улицы Кооперативная и Сельская) — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Пушкари — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Ижевское, село Лакаш, деревня Добрянка, деревня Папушево — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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