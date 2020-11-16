На Касимовском шоссе припаркованный автомобиль заблокировал проезд «скорой». Фото: Сергей Тряпицын | https://vk.com/voditelrzn62

На Касимовском шоссе припаркованный автомобиль заблокировал проезд машине скорой медицинской помощи. Фото с места инцидента опубликовал в паблике «Подслушано у водителей в Рязани» подписчик Сергей Тряпицын.

«Тут не так давно брызгали слюной на тему "... я же на минуточку... никому не помешал..." На данном фото ситуация посложнее: во дворе дома №8 корпус 2 по Касимовскому шоссе уже 15 минут завывает скорая, не может уехать из-за оставленного у подъезда красного автомобиля. Пожалуй, нужно более ответственно относиться к таким вещам, ибо злая тетка - это одно, а не доехавший до реанимации человек - совсем другое», - написал автор фотографии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!