В сквере на улице Новоселов в Рязани установили Чебурашку и крокодила Гену

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

В субботу, 14 ноября, в сквере Скобелева на улице Новоселов в Рязани установили скульптуры замечательных сказочных героев Чебурашки и крокодила Гены. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Фигуры изготовлены из стеклопластика и покрашены. Крокодил Гена играет на гармошке, его друг Чебурашка мило улыбается. Предполагается, что новые арт-объекты станут для рязанцев и гостей города любимой детской фотозоной.

Пока фигуры находятся в защитных чехлах. Дирекция благоустройства просит жителей не снимать чехлы. Сотрудники сделают это в понедельник, когда затвердеет бетон их оснований.