Без штанов, но с банковской картой. В центре Рязани засняли полуголого мужчину.

Вечером 13 ноября в центре Рязани прохожие сфотографировали рязанца, который ходил по магазинам в футболке и без штанов. Снимки в «Комсомолку» прислал один из местных жителей, воспользовавшись рубрикой «К читателям» (смотри ниже).

Мужчина босиком и без нижнего белья спокойно купил сигарет и ретировался.

По словам очевидца, мужчина без штанов и нижнего белья спокойно зашел в алкомаркет «Бристоль» на улице Вокзальной и купил пачку сигарет, оплатив товар картой. Взяв сигареты, бесштанный, но пьяный покупатель так же спокойно отчалил по своим делам.

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