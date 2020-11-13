В Рязани и Рязанской области хотят повысить плату за детсады. Фото: Евгения ГУСЕВА

Областные власти подготовили проект закона о внесении в постановление правительства Рязанской области нового максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах.

Согласно документу, дешевле всего ежемесячная плата за пребывание детей в детсаду обойдется родителям, проживающим в Михайловском районе – 1326 (+43) рублей. Дороже всего, в Рязани – 2136 (+69) рублей и Рязанском район – 2045 (+66) рублей.

В Александро-Невском, Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Пителинском, Путятинском, Сапожковском, Сараевском, Сасовском, Старожиловском, Ухоловском, Чучковском и Шацком районах ежемесячная плата составит 1438 (+47) рублей.

В Касимовском районе – 1658 (+54) рублей, в Пронском, Ряжском, Рыбновском, Спасском, Шиловском районах, а также в Скопине и Сасове – 1768 (+57) рублей. В городе Касимове – 1702 (+55) рубля и в Скопинском районе 1581 (+51) рубль.

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