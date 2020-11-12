Рязань, Касимов и Сасово в лидерах по приросту заболевших коронавирусом

В Рязанской области опергруппа обновила статистику о географии распространения коронавируса. Еще 106 случаев заболевания обнаружили в 33 населенных пунктах.

В лидерах по приросту заболевших вслед за Рязанью оказались Касимов и Сасово. Там за сутки положительный результат теста на COVID-19 получили 8 и 7 человек соответственно. В Чучкове прибавилось 6 случаев, в Шилове - 5.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 11 ноября:

- Рязань - 6141 случай с начала пандемии (+46);

- Рязанский район – 502 (+1) (Дядьково – 45 (+1));

- Скопин – 379 (+2);

- Касимов – 308 (+8);

- Рыбное – 280 (+4);

- Сасово – 255 (+7);

- Клепиковский район – 208 (+2) (Тума – 90 (+1), Коренёво – 3 (+1));

- Скопинский район – 203 (+1) (Чулково – 8 (+1));

- Рыбновском район – 195 (+3) (Алешня – 7 (+1), Сидоровка – 4 (+1), Чурилково – 4 (+1));

- Касимовский район – 176 (+1) (Сосновка – 9 (+1));

- Михайловский район – 169 (+1) (Дугинка-3 – 2 (+1));

- Шилово – 162 (+5);

- Сапожок – 89 (+2);

- Шацкий район – 81 (+2) (Новоселки – 4 (+1), Каверино – 2 (+1));

- Чучково – 80 (+6);

- Чучковский район – 79 (+3) (Аладьино – 24 (+2), Дубровка – 12 (+1));

- Захаровский район – 75 (+1) (Плахино – 4 (+1));

- Сараи – 75 (+1);

- Сасовский район – 73 (+1) (Новое Березово – 2 (+1));

- Милославский район – 54 (+3) (Южный – 10 (+1), Озерки – 3 (+1), Горняк – 2 (+1));

- Милославское – 51 (+3);

- Путятино – 41 (+1);

- Путятинский район – 39 (+1) (Песочня – 7 (+1));

- Кадом – 30 (+1);

- Ухоловский – 21 (+1) (Смолеевка – 3 (+1));

- Пителино – 12 (+2).