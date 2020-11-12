Рязань, Касимов и Сасово в лидерах по приросту заболевших коронавирусом

В Рязанской области опергруппа обновила статистику о географии распространения коронавируса. Еще 106 случаев заболевания обнаружили в 33 населенных пунктах.
В лидерах по приросту заболевших вслед за Рязанью оказались Касимов и Сасово. Там за сутки положительный результат теста на COVID-19 получили 8 и 7 человек соответственно. В Чучкове прибавилось 6 случаев, в Шилове - 5.
С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 11 ноября:
- Рязань - 6141 случай с начала пандемии (+46);
- Рязанский район – 502 (+1) (Дядьково – 45 (+1));
- Скопин – 379 (+2);
- Касимов – 308 (+8);
- Рыбное – 280 (+4);
- Сасово – 255 (+7);
- Клепиковский район – 208 (+2) (Тума – 90 (+1), Коренёво – 3 (+1));
- Скопинский район – 203 (+1) (Чулково – 8 (+1));
- Рыбновском район – 195 (+3) (Алешня – 7 (+1), Сидоровка – 4 (+1), Чурилково – 4 (+1));
- Касимовский район – 176 (+1) (Сосновка – 9 (+1));
- Михайловский район – 169 (+1) (Дугинка-3 – 2 (+1));
- Шилово – 162 (+5);
- Сапожок – 89 (+2);
- Шацкий район – 81 (+2) (Новоселки – 4 (+1), Каверино – 2 (+1));
- Чучково – 80 (+6);
- Чучковский район – 79 (+3) (Аладьино – 24 (+2), Дубровка – 12 (+1));
- Захаровский район – 75 (+1) (Плахино – 4 (+1));
- Сараи – 75 (+1);
- Сасовский район – 73 (+1) (Новое Березово – 2 (+1));
- Милославский район – 54 (+3) (Южный – 10 (+1), Озерки – 3 (+1), Горняк – 2 (+1));
- Милославское – 51 (+3);
- Путятино – 41 (+1);
- Путятинский район – 39 (+1) (Песочня – 7 (+1));
- Кадом – 30 (+1);
- Ухоловский – 21 (+1) (Смолеевка – 3 (+1));
- Пителино – 12 (+2).