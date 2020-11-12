В пятницу в Рязани похолодает до 5 градусов мороза

В пятницу, 13 ноября, в Рязани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер северо-западный, порывами до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -5...0°С, днем -1...+4°С.

Кроме того, как сообщает региональное управление МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории Рязанской области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха умеренный, а экологическая обстановка устойчивая.

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