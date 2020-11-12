В Рязани ищут исчезнувшую пенсионерку в норковой шапке и с клюкой.

В Рязани разыскивают 80-летнюю Веру Федосову, которая утром 12 ноября вышла из дома, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Была одета: темно-зеленое удлиненное пальто, черные брюки, черные ботинки, светлая норковая шапка.

С собой: деревянная палка, тряпочная сумка.

Фото: Лиза Алерт Рязань.

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