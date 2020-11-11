В Рязанской области возобновили дезинфекцию улиц из-за коронавируса. Фото: издательство "Пресса".

10 ноября в Шацке провели санитарную обработку мест общего пользования и массового пребывания людей, сообщает издательство «Пресса». Как отмечает портал, дезинфекцию возобновили для «предотвращения распространения коронавируса».

Специалисты МЧС и ветеринарной станции обработали детские игровые площадки и территории перед торговыми объектами на центральных улицах города. Если погода позволит, то дезинфекцию продолжат и в ближайшие дни.

Напомним, по состоянию на 10 ноября в Шацке зарегистрированы 70 человек, зараженных коронавирусом, в Шацком районе – 79 человек.

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