Андрей Красов обсудил с общественниками вопросы патриотического воспитания

Фото: ryazan.er.ru

9 ноября Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов провел онлайн-встречу с руководителем рязанского отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергеем Караевым. В рамках беседы обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи и пенсионного обеспечения военнослужащих – участников боевых действий.

«Ветераны Афганистана и других военных конфликтов сейчас активно участвуют в патриотическом воспитании допризывников. Важно, чтобы на своем примере они показывали значение и престиж службы в армии», – отметил Андрей Красов.

Депутат рассказал, что о необходимости сотрудничества с общественными организациями речь шла на его встрече с новым военным комиссаром Рязанской области Олегом Серкезом.

«Ветеранское движение оказывает огромное содействие в успешном проведении призывной кампании в регионе. Это направление нужно поддерживать и развивать», – считает парламентарий.

Андрей Красов и Сергей Караев договорились провести встречу с ветеранами локальных войн и военных конфликтов в Рязанской области, на которой депутат Госдумы разъяснит вопросы социального обеспечения военных пенсионеров этой категории. Мероприятие может состояться после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

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