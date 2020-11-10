13 ноября отключат электричество на четырех улицах Рязани

Электричества не будет в Хирине.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Как сообщает официальный сайт городской администрации Рязани, 13 ноября с 09.30 до 15.00 будет отключена электроэнергия на четырех улицах областного центра.
Приводим адреса:
- Хиринский проезд, д. 6, д. 8;
- улица Хиринская, дома с 26б по 48, д. 43;
- улица Животноводческая, дома с 3 по 17, дома с 4 по 46а;
- улица Коняева, дома со 187 по 203.
Проведением работ на воздушной линии будут заниматься специалисты МУП «РГРЭС».
Напоминаем, что в 11 и 12 ноября также на нескольких улицах Рязани не будет электроэнергии.