В среду и в четверг в Рязани на нескольких улицах отключат электричество

11 и 12 ноября в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

В среду, 11 ноября, электричества не будет по следующим адресам:

- поселок Борки;

- ул. 8-й район, д. 37, д. 38, дома с 40 по 43, дома с 61 по 65, д. 67, д. 69, дома с 182 по 187, д. 189, д. 184а;

- поселок Шпалозавод, д. 7а;

- ул. 11-й район, дома с 1а по 29, дома с 31 по 36.

В четверг, 12 ноября электричества не будет в поселке Борки по следующим адресам:

- ул. 7-й район, дома с 6 по 64;

- ул. 8-й район, дома с 69 по 192.

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