На углу улицы Татарской и 1-го Осеннего переулка построят высотку

Фрагмент чертежа проекта планировки территории.

На сайте администрации Рязани появилась документация к проекту планировки территории на углу улицы Татарской и 1-го Осеннего переулка. Выяснилось, что там планируют построить 11-этажный жилой дом с подземным паркингом. У первого этажа будет эксплуатируемая кровля. Там наряду с техническими помещениями также запроектирован паркинг.

Напомним, инициатором изменений выступает ООО «Приток». Слушания по проектам планировки и межевания территории должны пройти 3 декабря в 18:30 на улице Введенской, 107. У присутствующих проверят наличие индивидуальных средств защиты органов дыхания. Также устроители намерены следить за соблюдением социальной дистанции.