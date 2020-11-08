Рязанский митрополит Марк: Назвать рок греховной музыкой не могу

Зрители на рок-концертах бывают иногда "не в адеквате". Отсюда ощущение греховности рок-музыки. Фото: Николай ХИЖНЯК

Очередной выпуск программы "Слово архипастыря" был посвящен рок-музыке. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк (Головков), отвечая на вопрос зрителя о том, является ли рок греховной музыкой, ответил:

- Назвать рок греховной музыкой я не могу. Почему? Да потому что есть целый ряд людей, которые исполнение рока сочетают с верой в Бога. Они не просто рок-музыканты, но и миссионеры. Они пытаются нести христианское свидетельство через свою субкультуру.

Развивая тему, рязанский архиерей задается вопросом, почему же у людей появляются такие мысли:

- Мы привыкли к тому, что музыка несет гармонию и умиротворение. А что мы видим в роке? Порой брутальную, жесткую музыку, которой чужда идея гармонии.

Митрополит Марк подчеркнул, что поведение людей на рок-концертах воспринимается как греховное, они подвержены коллективной истерике, нередко под воздействием алкоголя или наркотиков.

- Именно поэтому возникло такое представление о рок-музыке, - резюмировал рязанский архипастырь.

Недавно мы рассказали о том, что рязанский митрополит Марк предупредил о "рабстве", которое несут в себе соцсети.

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